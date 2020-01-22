Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Demircan, Vali Şehmus Günaydın'a makamında ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Günaydın, ziyarette, Demircan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demircan ise kent açısından verimli olacak toplantılar yapmak için Kayseri'ye geldiğini dile getirerek, açılışını gerçekleştirecekleri Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesine dönüştürülen tarihi binanın önemine değindi.

Demircan, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, brifing aldı.

Büyükkılıç, Demircan'a el dokuması kilim hediye ederek, fabrikasyon ürünlere karşı kilimlerin ayakta durabilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Ahmet Misbah Demircan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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