Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kayseri'nin tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kayseri'nin tarihi mekanlarını gezdi

10 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri'deki tarihi mekanları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kayseri'nin tarihi mekanlarını gezdi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri'deki tarihi mekanları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Demircan, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği kentte, tarihi mekanlar Kayseri Kalesi, kapalı çarşı, Gön Hanı, Vezir Hanı ve Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Demircan, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelmekten keyif aldığını söyledi.

Kayseri'deki ziyaretlerin verimli geçtiği belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Kayserimiz gerçekten kendini aşan, inanılmaz bir tarihi geçmişe sahip olan, inanılmaz bir kültür ve sanat şehri. Turizmi, gastronomisi ve Erciyes'i ile parlayan bir yıldız. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizin davetiyle buraya geldik. Elbette merkezi hükümet, yerel yönetimler ve valilik olarak hep birlikte burada birçok işi birlikte gerçekleştiriyoruz. 'Kayserimizin geleceğine kültür, sanat ve turizm açısından neler yapabiliriz, hangi değerleri üretebiliriz ve Kayseri'nin bu ivmesine ilave olarak neler kazandırabiliriz?' Bu çerçevede buradaydık. Bugün çok güzel de bir kütüphane açılışı gerçekleştirdik. Etrafta, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın muhtelif genel müdürlüklerinin burada yaptığı yatırımlar açısından yapılan ve yapılacakları değerlendirme fırsatı bulduk. Bütün ilgili arkadaşlarla buradaydık. Bütün bunların olması gerekiyor ki gerek perspektifi gerek stratejiyi bunun üzerine konumlandıralım."

Demircan'a, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun eşlik etti.

Ahmet Misbah Demircan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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