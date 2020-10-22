Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu

22.10.2020 13:59

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya'da ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya'da ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Demircan, kentteki programları kapsamında ilk olarak Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Baruş ile Malatya'nın turizm potansiyeli, imkanları ve ihtiyaçları hakkında görüştü.

Ziyarette Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut da hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördükten sonra güçlendirme çalışması yapılan Malatya'daki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Demircan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün camideki çalışmaları belirli bir noktaya getirdiğini anlatarak, "İnşallah bundan sonra hızlı bir restorasyon süreci başlamış olacak. Camimizin kubbesi bayağı etkilenmiş. Doğru restorasyonu yaparak camimizi yeniden hizmete açacağız. Hep birlikte bu süreci beraber yürüteceğiz." dedi.

Demircan, bir gazetecinin caminin ne zaman açılacağına ilişkin sorusu üzerine, "Bu tip tarihi eserlerin restorasyonunda yaklaşık bir şey düşünülebilir ama içerisine girdikçe tarih biraz da kendisini ele verir. En kısa zamanda açmak istiyoruz ama tarih vermek bugün için biraz erken. Teknik arkadaşlar süreç içerisinde daha iyi görüp ortaya koyacaklardır." diye konuştu.

Demircan daha sonra cami çevresindeki esnafa ziyarette bulundu, kayısı döneri keserek gazetecilere ikram etti.

Bakan Yardımcısı Demircan'a ziyaret ve incelemelerinde Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ve Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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