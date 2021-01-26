Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat'ta
26.01.2021 15:59
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mardin'in Midyat ilçesinde Mor Gabriel Manastırını ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mardin'in Midyat ilçesinde Mor Gabriel Manastırını ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Demircan, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Çelik ve Masum Cengiz, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile Mor Gabriel Manastırını gezdi.
Manastır hakkında Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün'den bilgi alan Demircan, daha sonra Dargeçit ilçesine geçti.
Son Dakika Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan açık saçık fotoğrafını paylaştı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı İspanyol ilaç şirketi müjdeyi verdi: Korona aşısından sonra ciğerlerdeki virüsü yüzde 99 oranında azaltan ilaç geliyor Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı