Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
18.11.2020 17:31
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
Demircan, kent merkezindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gitti.
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Demircan, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti.
Demircan, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile de bir süre sohbet etti. Demircan'a ziyaretinde Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin eşlik etti.
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