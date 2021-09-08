Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, tarihi kalıntıların bulunduğu araziyi inceledi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir'in Konak ilçesinde mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfına ait, Roma dönemi kalıntıları olan arazide inceleme yaptı.

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Demircan'ın daha sonra Köşger ve beraberlerindeki heyetle, Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü idaresinde ve mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfına ait olan arazide incelemelerde bulunduğu aktarıldı.