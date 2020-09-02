Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Demircan, Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaretinin ardından Ali Paşa Camisi, Yazmacılar Hanı, Halit Sokağı, Ulu Cami ve Tokat Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin arından Demircan, gazetecilere, Tokat'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü bir dizi proje olduğunu söyledi.

Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlulu olduğunu dile getiren Demircan,"Yapılan işlerin ne durumda olduğunu gördük. Kültürel altyapı ile yapılabilecek bazı projeleri Valimiz ve Belediye Başkanımız ile istişare etmek için buradayım. Tokat'ın geleceğine, kültürel mirası daha da zenginleştirerek turizme açarak parlayan sürecine yeni katkılarda bulunmak hedefimiz." dedi.

Salgın sürecinde alınması gereken tedbirlere dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun bildiği ile hükümetimizin elinedeki bilgilerde hiçbir farklılık yok. Her şey şeffaf şekilde yürüyor. Bu süreç böyle gidiyor. Tabii geçen yıla göre hedeflerimiz revize oldu. Ancak bir toparlanma olmadı diyemeyiz, toparlanma var. Beklentimiz en kısa dönemde bir aşının çıkması. Ama vatandaşımızın bu süreci geçerken de dikkat edeceği sihirli üç kelime var, maske, mesafe ve hijyen. Bu olaylara bağlı olarak turizmimiz de o sürece göre şekillenecek. Umut ediyoruz ki bu girdaptan bütün dünya çıkmış olsun. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy bir turizmci olarak dünya ile teması, uçuşların ve kapıların açılması süreçlerini titizlikle takip ediyor. Bu anlamda da çok başarılı ama sonuçta pandemi hareketliliği, bütün ülkelerdeki bilim kurullarının kararlarına bağlı olarak değişiyor. Başlangıçtan bugüne geldiğimizde en azından bir hareket var."

Demircan'a temaslarında, Vali Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve ilgili yetkililer eşlik etti.