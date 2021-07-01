Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli ziyaret ve programlar için Antalya'da bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın Valiliği de ziyaret ettiğini belirtti.

Yazıcı, paylaşımında, "Haziran ayı turizm sayıları ile temmuz, ağustos ve eylül ayları beklentilerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.