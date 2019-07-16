Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta

9 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Çatak ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Çatak ilçesinde incelemelerde bulundu.
Hükümet Konağı önünde Kaymakam Hamza Türkmen ve kurum amirleri tarafından karşılanan Dursun, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çatak Halk Kütüphanesini ziyaret ederek ziyaretçi, üye ve kitap sayısı hakkında bilgiler alan Dursun, daha sonra Sanat Merkezine geçti.
Dursun, burada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda yapılan çalışmaları inceledi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında Dursun'a bilgi vererek, turizmin geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları projelere destek istedi.
Dursun, Tarihi Hurkan Köprüsünü gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.
Haluk Dursun, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:40 Kaynak: AA
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