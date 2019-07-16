Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta

9 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Çatak ilçesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Çatak ilçesini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Dursun, ilk ziyaretini Çatak Kaymakamlığına yaptı. Hükümet konağı bahçesinde Kaymakam Hamza Türkmen ve kurum amirleri tarafından karşılanan Dursun, daha sonra makama geçti. Kaymakam Türkmen'den ilçe hakkında bilgi alan Dursun, Çatak Halk Kütüphanesi ve Sanat Merkezini ziyaret ederek; kayıtlı kitap sayısı, kayıtlı üye sayısı, günlük ziyaretçi sayısı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan resim ve piyona kurslarında öğrencilerin çalışmalarını izleyen Dursun, ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından bir otelde yemek programında ağırlandı. Programda Başkan Şeylan tarafından ilçenin turizme kazandırılması için tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verildi. Şeylan, özellikle Kanispi Şelalesi'nde belediye tarafından yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında destek istedi.

Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindekiler, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tarihi Hurkan Köprüsü'nü ziyaret ettikten sonra Siirt'in Pervari ilçesine gitmek üzere Çatak'tan ayrıldı. - VAN
Haluk Dursun, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:41 Kaynak: İHA
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