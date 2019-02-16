Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Cizre'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Cizre'de

57 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Cizre'de, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye gelen Dursun, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı makamında ziyaret etti.

Bırca Belek Hamidiye Kışlası alanında yapılması planlanan Cizre Müzesi alanı, yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi ve restorasyon çalışmaları devam eden Mehmet Ağa Kasrı'ndaki çalışmaları inceleyen Dursun, Kaymakam Arıcan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:06 Kaynak: AA

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