Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Cizre'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Cizre'de

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Cizre'de, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye geldi.

Cizre'ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı makamında ziyaret edip, ilçedeki tarihi ve turistik alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Bırca Belek Hamidiye Kışlası alanında yapılması planlanan Cizre Müzesi alanını yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Dursun, daha sonra sırasıyla yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi ve restorasyon çalışmaları devam eden Mehmet Ağa Kasrında çalışmaları inceleyerek, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Faik Arıcan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Faik Arıcan, Haluk Dursun, Cizre, Güncel
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