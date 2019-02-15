Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Nusaybin'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Nusaybin'de

37 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Nusaybin'de, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.

Beraberindeki Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın ile birlikte Nusaybin'e gelen Dursun, Nusaybin Halk Kütüphanesi ve Mitanni Kültür Merkezi Kütüphanesini ziyaret etti. İlçe Müdürü Nurettin Şimşek'ten bilgi alan Bakan Yardımcısı Dursun, ilçedeki kütüphane ile etüt merkezindeki öğrencilerle bir araya geldi. Kütüphanedeki kayıtlı kitap sayıları, kayıtlı üye sayısı, günlük ziyaretçi sayıları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Dursun, yaptığı ziyaretten sonra Şırnak'ın Cizre ilçesine gitmek üzere Nusaybin'den ayrıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:51 Kaynak: İHA

Haluk Dursun, Mardin, Nusaybin, Güncel
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