Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Şentop, Dursun'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Meclis Başkanı Şentop, mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hoca'nın vefatını teessürle öğrendim. Milletimizin hizmetleriyle ve hayırla anacağı Haluk Dursun Hocamıza rahmet, ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Mustafa Şentop, Haluk Dursun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:52 Kaynak: AA
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
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