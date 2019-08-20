Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (3)
Son Dakika Güncel Haber

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (3)

34 dakika önce

BAKAN YARDIMCISI DURSUN'UN CENAZESİ, İSTANBUL'A UĞURANDIVan'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Van'da gece saaterinde düzenlenen törenina rdından İstanbul'a uğurlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (3), System.String[]

BAKAN YARDIMCISI  DURSUN'UN CENAZESİ, İSTANBUL'A UĞURANDI
Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Van'da gece saaterinde düzenlenen törenina rdından İstanbul'a uğurlandı. Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı.Tören alanına getirilen Dursun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, okunan duaların ardından özel uçakla İstanbul'a gönderildi.


Haluk Dursun, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı
"Gençler bu projelerin tam merkezinde" Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]