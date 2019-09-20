Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hatay'da
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bakan yardımcısı Alpaslan, Vali Doğan'ı makamındaki görüşmesinin ardından Hatay Devleti Müzesi'ni gezdi.
Ziyarette, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de yer aldı.
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