Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Akyaka Ortaçağ Kalesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Akyaka Ortaçağ Kalesinde İncelemelerde BulunduKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Ula İlçesinde bulunan İdyma Antik Kenti'nin bir parçası olan Akyaka Ortaçağ Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kazı Başkanı Doç Dr. Abdulkadir Baran ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Nil Dirlik, kazı alanında devam eden çalışmalarla ilgili heyete bilgiler verdi. Akyaka Ortaçağ Kalesi'nin çevre düzenleme ve restitüsyon çalışmaları için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca projenin yüzde 95'i oranında sağlanan finansal destek ve Ula Belediye Başkanlığının katkılarıyla yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında kalenin kuzey cephesinde yer alan dairesel ve kare formu 9 kulesi açığa çıkarılmış, M. Ö 7. ve 6. Yüzyıllarda inşa edilmiş daha eski sur duvarlarının olduğu ve kalenin bu duvarlar üzerine inşa edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Kale içerisinde yer alan kale şapeli ve batısındaki 4 mekanlı bir yapı bloğu kazılarak açığa çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan 4 mekanlı yapı bloğunun önünde bulunan Selçuklu Dönemine ait sikke ve bu yapı bloğunun duvar inşa tekniği kalenin Selçuklular döneminde de kullanılmış olduğuna dair izler taşımaktadır. Kale'nin içinden başlayarak güney yamaç boyunca azmak kıyısına kadar inen orijinalinde yeraltında gizlenmiş tonozlu bir tünel kısmen kazılarak görülebilir hale getirilmiştir. Yapının kalenin kuşatılması sırasında gizlice temiz su teminini sağlamak için yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Tepenin güney yamacında, İnişdibi caddesi kıyısında yer alan ve daha önceki zamanlarda kısmen tahrip edilmiş olan M. Ö 5. ve 3. yy'larda inşa edilmiş yapıların kazılarına başlanılmış ve yapılar kısmen görülebilir hale getirilmiştir. Kalenin kuzeybatı kısmında yer alan bir kaya mezar kazılarak temizlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet Akyaka Ortaçağ Kalesi ziyaretinin ardından Özel Çevre Koruma alanında yer alan ve yüzlerce kuş türü, çok sayıda balık ve bitki türüne ev sahipliği yapan doğal akvaryum görünümündeki Akyaka Kadın Azmağında incelemelerde bulundu.