Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bir nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bir nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü. Görüşmede Kayseri'deki kültür sanat yatırımları ile turizm alanındaki projeler ele alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u başkanlık girişinde karşıladı. Bakan Yardımcısı Yavuz ile Başkanlık Makamında bir süre görüşen Başkan Büyükkılıç, Kültepe'deki kazılarla ilgili bilgiler verdi ve bu kazılarda çıkarılan tabletlerin replikası üzerinden Kültepe hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a Kayseri'deki kültür ve turizm yatırımlarını da anlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri haline getirmek için yaptıkları çalışmaları anlatarak kültür ve turizm alanında Bakanlıktan destek istedi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Özgül Özkan Yavuz, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:57 Kaynak: İHA
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