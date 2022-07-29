BEYPAZARI'NDA UNESCO ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ - Son Dakika
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BEYPAZARI'NDA UNESCO ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

29.07.2022 01:32
BEYPAZARI'NDA UNESCO ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Beypazarı'nda düzenlenen çalıştayda, Beypazarı, Ayaş, Göynük ve Taraklı ilçelerinin UNESCO Dünya Miras Listesi için seri adaylık çalışmalarının başladığını belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Beypazarı'nda düzenlenen çalıştayda, Beypazarı, Ayaş, Göynük ve Taraklı ilçelerinin UNESCO Dünya Miras Listesi için seri adaylık çalışmalarının başladığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığında Beypazarı'nda UNESCO çalıştayı gerçekleştirildi. İpek Yolu Kuzey Koridorunda bulunan Beypazarı, Ayaş, Göynük ve Taraklı ilçelerinin Belediye Başkanları ve Kaymakamlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, bu dört ilçenin UNESCO Dünya Miras Listesi için seri adaylık süreciyle ilgili çalışmaların başladığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz, "Bugün Beypazarı'nda, yakın ilçelerimizi de davet ederek, toplantı düzenledik. Amacımız, İpek Yolu Kuzey Koridorunda bulunan 4 ilçemizi, Ayaş, Beypazarı, Taraklı ve Göynük'ü bir araya getirerek, UNESCO nezdinde bir seri adaylık dosyası yaratabilmek ve burayı bir aks olarak üstün evrensel değeri nedeniyse dünya miras listesine tescil edebilmek. Bu ilçelerimiz bir araya gelmesi ve birlikte çalışma taahhüdünde bulunması son derece kıymetli. İnşallah dört ilçemizi, bir seri adaylık dosyası halinde UNESCO Dünya Miras Listesine kaydettireceğiz" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirip gerekli çalışmaları yaparak Beypazarı'mızın UNESCO sürecini başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Bu süreçte bizlere verdikleri desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Özgül Özkan Yavuz, Özkan Yavuz, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYPAZARI'NDA UNESCO ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ - Son Dakika

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