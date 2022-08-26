Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de eşlik etti.

Kaynak: AA

Özgül Özkan Yavuz, Turan Ergün, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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