Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Saraybosna'da TİKA Projelerinin Açılışını Yaptı - Son Dakika

Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümünde anma ve cenaze törenine katılmak üzere Bosna Hersek'e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, başkent Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği sağlanan Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin kütüphanesi ve Başçarşı Kültür Sanat Topluluğu Derneğinin üretim atölyesinin açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Bosna Hersek'te TİKA tarafından yenilenen ve donanımı yapılan Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Yenilenen kütüphane ile Mimarlık Fakültesi modern standartlarda akademik eğitim ve araştırma ortamına kavuştu.

Saraybosna'da programına devam eden Çam, TİKA tarafından tadilatı ve donanımı yapılan Saraybosna Başçarşı Kültür Sanat Topluluğu Üretim Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. 1947'de kurulan dernek, Bosna-Hersek'in kültürel mirasının korunmasına yönelik faaliyet gösteriyor. Proje kapsamında, zengin geleneksel kıyafet koleksiyonunun sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesi ve yeni ürünlerin imal edilmesi için üretim atölyesinin kapasitesi artırıldı.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü soykırıma ilişkin, "Gerçekler hiçbir şekilde örtbas edilemez. Yaşanan acılar ortada. Binlerce insanın mağduriyeti ortada. " dedi.

Srebrenitsa'da yaşananların asla unutulmayacağını söyleyen Çam, "Anma törenlerinin düzenlenmesinin amacı insanlığın ders çıkarması. Yakın dönemde de pek çok noktada çok acı olaylar yaşandı. Orta Doğu'da yaşandı ve dünyanın birçok köşesinde yaşanmaya devam ediyor. " diye konuştu.

Çam, bundan sonraki süreçte dünyanın barış ve huzur kazanmasında bütün devletlerin mücadele etmesi gerektiğine işaret ederek "Acılarımızı unutmadan dostluk ve iş birliğinin geliştirilerek devam etmesi noktasında bu coğrafya ülkelerinin kardeşçe yaşamanın çabasını el birliğiyle vermesi gerekir. " ifadelerini kullandı.

TİKA'nın restorasyonunun ilk aşamasını tamamladığı Srebrenitsa'daki galerinin açılışının yarın yapılacağını söyleyen Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesini (IUS) de ziyaret ettik. Çeşitli etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da kardeş Bosna Hersek halkına Türkiye olarak elimizden gelen bütün imkanlarımızı sunmaya devam edeceğiz. "

Bosna Hersek'in geleneksel kıyafetlerinin üretildiği Başçarşı Kültür Sanat Topluluğu Derneğinin Yönetim Kurulu Üyesi Namir Comaga da TİKA'nın yardımıyla kıyafet üretimini gelecek 50 yıl için güvence altına aldıklarını kaydetti.

Saraybosna'da temaslarına devam eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TİKA Saraybosna Ofisini ziyaret ederek TİKA'nın Bosna-Hersek'teki proje ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.