Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, AA muhabirlerinin 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergiyi açtı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Milli Kütüphane'de Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Milli Kütüphane'nin sadece kütüphane olarak faaliyet göstermediğini, birbirinden önemli sergilere de ev sahipliği yaptığını ve AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan serginin burada açılmış en anlamlılarından biri olduğunu söyledi.

Devletin, hükümetin beş yıl önce hain bir darbe girişimine şahit olduğunu hatırlatan Yavuz, FETÖ'cü hainlerin devletin önemli kurumlarıyla milleti hedef aldığını ancak milletin üzerlerine tank namluları, otomatik silahlar doğrultulmasına, helikopterlerle, uçaklarla bombalar yağdırılmasına rağmen, kadın erkek demeden çıplak elleriyle "hayasızca akına" dur dediğini dile getirdi.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Aradan geçen 5 yıl süresince her gün, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ve bu hain girişimin ülkemize sosyal ve ekonomik anlamda ne büyük zararlar verdiğini tekrar tekrar görüyoruz. Elbette üzerimize düşen, nasıl ki sahip olduğumuz kültürel, tarihi değerlerimizi kültür-sanat faaliyetleri vasıtasıyla en iyi şekilde aktarıyorsak, yaşananları, yaşatılanları ve yaşatanları tüm detaylarıyla, tüm çıplaklığı ile yeni nesle aktarmak ve anlatmak."

"AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar sanat eseri değerinde"

Yavuz, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un unutulmasını istemediklerini o geceye şahitlik eden AA muhabirlerinin çektiği "sanat eseri değerindeki" fotoğraflarla bakanlık olarak daha önce AA ile ortak proje gerçekleştirdiklerini, bugün de bu sergiyi açtıklarını anlattı.

Üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bu görüntüleri özellikle gençlere hatırlatmaları gerektiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sergi için burayı seçtik çünkü Milli Kütüphane'ye gelen bizim okuyucumuzun, ziyaretçimizin yüzde sekseni gençler. Gençlerin bu sergimizi görmesini, fotoğrafları anımsamasını istiyoruz. 63 fotoğraf var burada. Biz her yıl 15 Temmuz'da, o geceyi unutmamak, ülkemize verdiği zararların farkına varmak, bunu aklımızda tutmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu sergi de bu seneki etkinliklerimizden bir tanesi. Sergimiz ağustos ayının ortasına kadar açık kalacak."