Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretleri - Son Dakika
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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretleri

27.03.2022 19:25

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yavuz, Adana Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Süleyman Elban ile görüştü.

Daha sonra, Adana Müze kompleksini ziyaret eden Yavuz, ardından Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde yer alan İl Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Adana Devlet Tiyatrosu ile Sabancı Oda Tiyatrosu'nu ziyaret eden Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan bilgi aldı.

Yavuz, Sabancı Oda Tiyatrosu'nda bir fotoğraf grubu tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği ve Çevre" konulu fotoğraf sergisini de gezdi. Yavuz, ziyareti sırasında rastladığı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile bir süre sohbet etti.

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretleri
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretleri
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretleri

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretleri - Son Dakika
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