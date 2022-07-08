Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Arnavutluk Kültür Bakanı Margariti ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Kültür Bakanı Elva Margariti ile bir araya geldi.

Başkent Tiran'daki Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

Yavuz ve Margariti, görüşmede, iki ülke arasında kültürel miras ve iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

Öte yandan, Türk Kültür Haftası etkinliklerinin kapanış programında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi. Konsere Bakan Yardımcısı Yavuz, Bakan Margariti ve Büyükelçi Atay'ın yanı sıra sanatseverler katıldı.

Hasan Niyazi Tura'nın yönettiği orkestraya Arnavut kökenli keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev de eşlik etti.

Yavuz, ülkedeki temasları kapsamında İşkodra şehrini ziyaret etmiş, Türk yazar Tarık Tufan ile düzenlenen söyleşiye katılmış, Türkiye'nin destekleriyle restorasyonu yapılacak İşkodra Kurşunlu Camisi'nde incelemelerde bulunmuş ve şehirdeki tarihi yerleri ziyaret etmişti.