Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ziyarette, kültür, sağlık, kongre ve fuar turizminin Ankara'yı geliştirebilecek potansiyel alanlar olduğunu belirtti.

Bu gelişimin yurt dışı uçuşların sayısının artmasıyla ilişkili olduğuna işaret eden Baran, "ATO yönetimi olarak Ankara'nın üzerindeki örtüyü kaldırmaya çabalıyoruz. Başkentimizin sahip olduğu değerlerin farkındayız ve bunu duyurmakla ilgili bir çabamız var." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Yavuz da Ankara'nın tanıtımı için gönüllü bir grup oluşturma konusundaki düşüncelerini aktardı.

Yavuz, şehirlerin tanıtım ofislerinin olması gerektiğini belirterek, "Ankara için lobi yapan gönüllüleri artırmamız lazım. Her şeyden önce Ankaralıyı Ankaralı turist yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Özgül Özkan Yavuz, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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