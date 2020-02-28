Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

11 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Kayseri'deki kültür sanat yatırımları ile turizm alanındaki projeler görüşüldü.

Yavuz ile başkanlık makamında bir süre görüşen Büyükkılıç, Kültepe'deki kazılarla ilgili bilgiler vererek kazılarda çıkarılan tabletlerin replikası üzerinden Kültepe hakkında açıklamalarda bulundu.

Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Yavuz'a Kayseri'deki kültür ve turizm yatırımlarını anlattı.

Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri haline getirmek istediklerini ifade eden Büyükkılıç, Yavuz'dan kültür ve turizm alanında destek istedi.

Özgül Özkan Yavuz, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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