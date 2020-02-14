Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Yavuz Bolu'da - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Yavuz Bolu'da

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarımız olacak.

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Yavuz Bolu'da, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, " Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarımız olacak." dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak için kente gelen Yavuz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Nurettin Doğanay ile görüşen Yavuz, daha sonra yaptığı açıklamada, Bolu'nun Türkiye'nin en güzel illerinden birisi olduğunu belirtti.

Yavuz, Bolu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı için de önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, "Hem turizm anlamında hem sportif faaliyetler anlamında hem de kültür alanlarıyla bir de gastronomisiyle çok kıymetli bir yer. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her zaman Bolu'yu destekledik. Yeni dönemde de Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarımız olacak." şeklinde konuştu.

Bolu ziyareti kapsamında Vali Ahmet Ümit ile de görüştüğünü dile getiren Yavuz, "Bolu'da neyi daha iyi yapabiliriz noktasında sürekli bir istişare halindeyiz. Belediye başkanlarımız da sahada çok aktif. Bolu zaten iyi bir yerde ama neden daha iyi bir yerde olmasın bunun için buradayız. Sayın valimizden, belediye başkanlarımızdan, vekillerimizden gerekli bilgileri aldık. İnşallah Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak." ifadesini kullandı.

Özgül Özkan Yavuz, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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