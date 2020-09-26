Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan markalaşma vurgusu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan markalaşma vurgusu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin, dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesinden biri olmasına rağmen turizmden elde edilen gelir bakımından aynı seviyede bulunmadığını belirterek, markalaşmanın önemine dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin, dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesinden biri olmasına rağmen turizmden elde edilen gelir bakımından aynı seviyede bulunmadığını belirterek, markalaşmanın önemine dikkati çekti.

Yavuz, İpekyolu, Dicle ve Karacadağ kalkınma ajansları ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı değerlendirme toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, programın amacının bölgenin kültür ve turizm anlamında ekonomisini yükseltmek olduğunu dile getiren Yavuz, programla genç istihdamına imkan sağlamanın da hedeflendiğini söyledi.

Mezopotamya başlığı altında markalaşmanın önemli bir çalışma olduğunu belirten Yavuz, artık dünyada şehirlerin ve bölgelerin kendi başlarına tanıtımlarını yaptıklarını ifade etti.

Yavuz, "Markalaşmak çok önemli. Buna destinasyon tanıtımı, destinasyon pazarlaması diyoruz. Bölgemiz tarihi, kültürel, gastronomik öğeler anlamında inanılmaz bir zenginliğe sahip. Pek çok medeniyete ev sahipliği de yapmış durumda. Dinamik genç nüfusuyla çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Aynı şekilde turizm altyapısı, bakanlığımızdan işletme belgeli oteller, yeme içme tesisleri ve belediyelerin destekleriyle azımsanmayacak bir turizm altyapısı da var." dedi.

Geçen yıl Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulduğunu anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de destinasyon pazarlaması kavramını yerleştirmeye çalıştık. Rakip ülkelere baktığımızda İtalya bu tanıtım ajansını 100, İngiltere 50, İspanya 40 sene önce kurdu. Biz de dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesinden biriyiz fakat gelirlerde henüz ilk 10'da değiliz. Gelirlerimizi artırabilmek için bu Mezopotamya çalışmasında olduğu gibi yeni markalaşma çalışmalarına, destinasyonların özelliklerini, güzelliklerini ön plana çıkaran özel çalışmalara ihtiyaç var. Çünkü bizim potansiyel anlamında her şeyimiz var ama bunu çıkıp yüksek sesle söylemiyoruz. Bu nedenle bu çalışma çok kıymetli."

Bu çalışma sayesinde elde edilecek başarıların bölgeye özgüven kazandıracağını söyleyen Yavuz, kültür ve turizm ekonomisinin çok yüksek katma değerli olduğuna işaret etti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Daha fazla insan, sanatçı, mühendis bölgede yaşayacak, yatırım yapacak. Destinasyonların pazarlanması, tanıtılması sadece ziyaretçiler için değil, tarımdan eğitime diğer sektörlere de çok katkı yapacak. İnşallah bu toplantıdan sonra Mezopotamya projesini bir adım daha ileriye taşıyacağız."

Amaç, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da GAP ve kalkınma ajanslarıyla birlikte Mezopotamya markası adı altında hedef pazarlara tanıtım yapmak istediklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Akyılmaz, "Bölge, tarihi, kültürel, doğal değerlere sahip açık hava müzesi konumunda. Türkiye'nin en gözde bölgelerinden biri. Amacımız bölgemizin nitelikli tanıtımını yapmak, bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payı artırmaya çalışmak. Bu vesileyle istihdam yaratmak. Yeni turizm yatımlarını bölgemize kazandırmak ve cazibe merkezi haline getirmek." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan markalaşma vurgusu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan markalaşma vurgusu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan markalaşma vurgusu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan markalaşma vurgusu

Mezopotamya, Turizmi, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan markalaşma vurgusu - Son Dakika Ekonomi

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