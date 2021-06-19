Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Erciş'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tarihi ve turistik mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, beraberindeki heyetle Erciş ilçesindeki tarihi alanları gezdi.

İlçedeki 5 bin yıllık tarihi Karakoyunlu Selçuklu Mezarlığı'nda inceleme yapan Yavuz, buradaki mezar taşlarının defineciler tarafından tahrip edilmesinden ötürü restorasyon ve onarım çalışması yapılacağını söyledi.

Yavuz ve beraberindeki heyet, daha sonra Yukarıışıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de bulunan ızgara planlı kentte inceleme yaptı. Yavuz, burada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'ndan 2 bin 600 yıllık alana ilişkin bilgi aldı.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zernaki Tepe'nin içinde yönetim merkezi de bulunan ızgara planlı bir şehir olduğuna dair ilk bulgulara rastladıklarını söyledi.

Kent milletvekilleri ve kurumların da desteğiyle bakanlık olarak buradaki araştırmaları derinleştirmek istediklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bilim dünyasında, bizlere de üniversitede öğretilen bu bölgede, doğuda ızgara planlı kentin olmadığı yönündeydi. Bu nedenle buranın tarihinin araştırılması gerekiyor. Eğer Roma'dan önce, yani Urartu uygarlığına ait ise aslında ızgara planlı şehir sisteminin doğudan, batıya doğru aktarıldığını ortaya koyacak. Dolayısıyla doğru tarihlenmesini yapmak istiyoruz. Bakanlığımızca, Van Müze'mizin yönetiminde, üniversitemizle buradaki kazı ve araştırmalara başlayacağız."

Yavuz ve beraberindeki heyet, son olarak Sahil Kent Mahallesi'ndeki Atakan Çelik Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Van AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehetbeyoğlu, Van Müze Müdürü Erol Uslu ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Abdurahman Şahin de katıldı.