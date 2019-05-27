Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy, Şanlıurfa'da

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy, Şanlıurfa'da

5 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da tarihi Harran ilçesini ve Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Ersoy, Şanlıurfa'da, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da tarihi Harran ilçesini ve Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti.
Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Harran Örenyeri'nde incelemelerde bulundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Örenyeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Bakan Ersoy'a, burada yürütülen kazı çalışmaları ve buluntulara ilişkin bilgiler verildi.
Bakan Ersoy, daha sonra kent merkezindeki tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti, balıklara yem verdi.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, tarihi mekanda üretim yapan ustadan bir süre ney dinledi.
Bakan Ersoy'a, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bahattin Yıldız ile bazı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Kültür Sanat
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