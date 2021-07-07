Bakan Ersoy, 10. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2012 yılında 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye Bursları'nın bugün 178 farklı ülkeden 165 bin başvuru seviyesine ulaştığını, uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin burs verildiğini söyledi.

Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Vilayetler Evi'nde düzenlenen 10. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Dokuz yıl önce daha adil, huzurlu ve refah içinde bir geleceği inşa etmek için Türkiye Bursları programını başlattıklarını söyleyen Ersoy, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin burslarla müfredat dışı sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanma olanağı bulduğunu belirtti.

Programın bünyesinde bulundurduğu farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimiyle diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personellerine de destek verdiğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Gündemi savaşlarla, açlıkla, salgınla sarsılan bir dünyada ekonomiden eğitime, ticaretten sağlığa varlık ve imkanları adil şekilde paylaşmak, daha da önemlisi bu imkanlara sahip olmayan ülkelerin mümkün olan her alanda üretme ve gelişme kapasitesine kavuşturularak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinin en önemli şartı kendi ülkesinin geleceğine yön verecek donanımlı, küresel düşünebilen, girişimci nesiller yetiştirmektir. Türkiye Bursları programının temelinde yatan ideal ve vizyon da budur. Bu yeni kuşaklar ülkelerimiz arasındaki sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağları geliştirme yolunda en güçlü teminatımızdır."

"Dünyanın 169 ülkesinde 150 binden fazla Türkiye mezunu bulunmaktadır"

Bakanlık olarak programa destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Ersoy, "2012 yılında 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye Bursları bugün 178 farklı ülkeden 165 bin başvuru seviyesine ulaşmıştır. Uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin burs verilmektedir. Bu yıl 104 ülkeden 940 lisans, 941 yüksek lisans ve 485 doktora öğrencimizi mezun ettik. Bugün dünyanın

169 ülkesinde 150 binden fazla Türkiye mezunu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye mezunları ailesinin çok güzel başarı hikayelerine imza atan üyelerinin olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Bundan 9 yıl önce çıktığımız yolda geldiğimiz bu noktayı görmek, hayatlarına dokunduğunuz insanların başarılarına şahit olmak gerçekten tarifsiz bir duygu. Ödülleri verirken güzel bir zorluk yaşadık. Çünkü 488 başvuru yani 488 başarı hikayesi vardı. Haliyle içlerinden seçim yapmamız gerekti. Başvuru yapan bütün mezunlarımıza teşekkür ediyorum ve yeni başarı hikayelerini duyma temennisiyle hepsini ayrı ayrı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.