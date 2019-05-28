Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk
32 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:48
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