Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk

32 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Nicelikli turistin yanında bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:48 
Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi
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