Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız bu yıl yakınlarını görmeye gelebilecek mi?" sorusuna Bakan Ersoy, "Bence gelebilecekler. Oluşturulan engellerin hepsini kaldırdık." yanıtını verdi.

Normal turist ile yurt dışında yerleşik bulunan Türk vatandaşlarının aynı kurallara tabi olduğunu ifade eden Ersoy, ülkeye girişlerde vücut ısısı 37,8 derece ve üzeri ya da herhangi bir semptomu bulunanların teste tabi tutulduğunu, sonucu pozitif çıkanların da hastaneye sevk edildiğini söyledi.

"Türkiye, şu anda Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri"

Türkiye'nin vaka sayılarına ve hastane alt yapılarına bakınca Avrupa ülkelerinin aradığı kriterleri çoktan aştığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye, şu anda Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri. Ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor bu da normal. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, tatil şehirlerindeki Kovid-19 vaka sayıları açısından İspanya ile kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha iyi olduğunu bildirdi.

"Olumlu ve cazip bir hareketlenme oluşturacaktır"

Kamu bankalarının tatil kredisi vermeye başlaması, tesislerde ve hava yollarındaki ücretlendirmede taksit sayısının artırılmasına ilişkin soru üzerine Ersoy, bunların olumlu ve cazip bir hareketlenme oluşturacağını düşündüğünü ifade etti.

Ersoy, temmuz ve ağustos ayları için otellerdeki doluluk beklentisi hakkında "Türkiye'de geçen sene bugün ileriye dönük yapılan rezervasyonla bu sene bugünü kıyasladığınızda geçen senenin yüzde 50 seviyelerini geçtik. Çok hızlı bir şekilde, 'V' şeklinde toparlama var. 'Şu kadar turist gelsin, şu kadar doluluk sağlansın' gibi bir hedefimiz yok. Hedefimiz, Türkiye'deki otellerin bu sezon için yüzde 50'sini açabilmek. Yani hepsini açmayı beklemek doğru olmaz ama yüzde 50'sini eğer açmayı başarırsak ki bütün çalışmamız, gayretimiz bunun üzerine, o zaman biz bu sene için bu senenin şartlarında iyi bir sonuç almış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 70-75 doluluk oranının yakalanabileceğini düşündüğünü aktaran Bakan Ersoy, ileriye dönük rezervasyonlardan hareketliliğin başladığını anladıklarını dile getirdi.

"Bize bir soru sorarlarsa biz onlara iki cevap oluşturacağız"

Mehmet Nuri Ersoy, "Rusya ve Almaya dışında bir ülkeyle girişim oldu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları, krizden önce 130 ülkeye direkt uçuş yapıyordu. Biz 130 ülkenin hepsine girişimdeyiz. Biz ayrım yapmıyoruz. Tabi önceliklendirmelerimiz var, konsantrasyonumuzu daha yoğun verdiğimiz. 'Top 20' ülke var. Diğerleriyle de mutlaka iletişim içindeyiz. Sonuçta biz direkt uçuş yaptığımız 130 hattın tamamını bir şekilde açmak zorundayız. 130'uncu hat açılana kadar bizim bu gayretimiz devam edecek. Biz geri adım atacak değiliz. Bize bir soru sorarlarsa biz onlara iki cevap oluşturacağız.

Ama sosyal medya dediğimiz bir gerçek var. Beni sevindiren hareket yavaş yavaş da olsa başladı. Şimdi Türkiye'ye gelenler veya Türkiye'den güneyde tatile gidenler yorum sitelerinde, sosyal medyalarında zaten çekiyorlar görüntüleri yayınlıyorlar, kendi görüşlerini yayınlıyorlar. Bu sizin yapabileceğiniz en doğru diplomasi aslında. Her taraf denetçi dolu. Telefonla videoya yanlış bir şey varsa da çekiyor, doğruları da çekiyor. Dünyadaki kıyaslama olmuş oluyor. Biz burada şimdi avantajlı duruma geleceğiz hareket başladığı için. Çünkü bizim o yaptığımız doğru uygulamalar, sosyal medya ve sosyal iletişim ağları üzerinden bütün dünyaya yayılıyor. Dünya bize daha emniyetli diye gösterilenlerin yaptığı yanlışlar da yayılıyor. Sizin doğrularınız yayılıyor ama onların hataları da yayılıyor. Bir kıyaslama ortamı oluşacaktır diye düşünüyorum."

Turizmde 2021 beklentisine ilişkin Ersoy, Türkiye'de bu yıl tatilini yapmak isteyen turistlerin, bu rezervasyonlarını 2021'e ertelediklerini aktardı.

2021'de turizmden 40 bin dolar elde etme hedefleri olduğunu anımsatan Ersoy, bütün konsantrasyonlarının bu rakama yaklaşmak üzerine olduğunu ifade etti.

"2023 hedeflerimizde bir sapma yok"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bizim 2023 hedeflerimizde bir sapma yok. Bir yol kazası dünya genelinde oldu. Biz bir şekilde 2023 hedeflerimizi yakalayacağız. Yani biz bu sistemden ayrışarak çıkacağız. Bir şekilde bu kazayı dünyayla beraber atlatacağız. 2023 için koyduğumuz 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz aynen olduğu yerde duruyor." dedi.

Halk plajlarına yönelik önlemlere ilişkin soruya Ersoy, "Onlar bize bağlı değil. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli değilse ki çoğu değil onlar İçişleri Bakanlığı genelgesine tabiler ve valilikler üzerinden il hıfzıssıhha denetliyor onları. Onların genelgeleri, bazı konularda çok daha ağır." yanıtını verdi.

"Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Bodrum ve Çeşme'de iki halk plajı açtıklarını, ayrıca ikisini de Antalya Belek ve Kadriye'de açacaklarını vurgulayan Ersoy, onların da Bakanlığın sertifikasyonu ve genelgelerine tabi olduklarını dile getirdi.

Bu plajların, 5 yıldızlı otel gibi olduğuna değinen Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığının işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız." ifadesini kullandı.

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