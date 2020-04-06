Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne sesimizi dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyorum. İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla dünyanın dört bir yanında sesimiz, kulağımız olan Anadolu Ajansının fedakar çalışanlarına teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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