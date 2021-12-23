Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ersoy, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı" isimli fotoğrafını seçen Ersoy, fotoğrafın dünyanın son yıllarda daha da sarsıcı bir şekilde karşılaştığı sorunu belirgin bir halde gösterdiğini söyledi. Ersoy, "Dünyanın bir tarafı huzursuzken, diğer tarafı huzurlu yaşayamıyor. Bu fotoğraf da bunu çok iyi resmediyor." dedi.

Bakan Ersoy, yaşam kategorisinde oyunu Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafın İstanbul'u çok güzel bir açıdan yakaladığını, boğaz manzarasıyla öne çıkan şehri, boğaz olmadan da etkileyici gösterdiğini belirten Ersoy, "Her koşulda yaşam dolu İstanbul'u yansıtmış, küçücük bir görüntüsüyle bile İstanbul'un ne kadar heyecanlı, ne kadar dolu dolu bir şehir olduğu hissiyatını vermiş. Tuvale çizsen bu kadar olur. Yaşama dair bir umut da veriyor. Her türlü sisin, karanlığın arkasından aydınlık çıkıyor, o yüzden güzel bir mesaj olmuş." diye konuştu.

Spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çektiği "Renkli açılış" adlı fotoğrafı tercih eden Ersoy, "Sporun birleştirici yönünü, hayata kattığı rengi ve yaşam heyecanını gösteren bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.