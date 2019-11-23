Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi"
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi' - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi"

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı Yer Altı Şehri'inde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı Yer Altı Şehri'inde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada "Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:17 Kaynak: AA
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