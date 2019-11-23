Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi ile Kaymaklı Yer Altı Şehri'inde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada "Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil." dedi.