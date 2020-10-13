Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Ankara'nın Başkent Oluşunun 97. Yıl Dönümü " etkinliğine katıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Ankara'nın Başkent Oluşunun 97. Yıl Dönümü " etkinliğine katıldı (2)
13.10.2020 15:23
Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un anı defteri imzalaması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzaladığı defter Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un seğmen gösterisi izlemesi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenen...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un anı defteri imzalaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzaladığı defter
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un seğmen gösterisi izlemesi
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenen " Ankara'nın Başkent Oluşunun 97. Yıl Dönümü Etkinlikleri" programına katıldı.
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