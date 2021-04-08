Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta TİKA'nın yenilediği öğrenci yurdunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi için desteklerimizi ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Gönül bağımızı, somut eser ve hizmetlerle taçlandıracağız." dedi.

Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri (Gjirokastra) şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) tadilatı ve tefrişatı yapılan Gjirokastra Erkek Öğrenci Yurdu törenle açıldı.

Törene, Bakan Ersoy'un yanı sıra Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi, Ergiri Belediye Başkanı Flamur Golemi ile aralarında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'in de bulunduğu heyet, ile bölgedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Buradaki konuşmasında, Arnavutluk'la çok köklü tarih ve kültür bağlarını paylaştıklarını, derin bir gönül birlikteliğine sahip olduklarını belirten Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin sevgi ve selamlarını iletti.

Ersoy, TİKA'nın 2001'den bu yana 532 projeyi hayata geçirdiğini anlatarak, "Özellikle 2004 itibarıyla TİKA çatısında faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Sağlık sektöründe hastane ve sağlık ocağı tadilatı, donanım desteği ve tıbbi analiz laboratuvarlarının kurulmasına yönelik 52 proje uyguladık." ifadesini kullandı.

Arnavutluk'un 2 binden fazla kültürel anıtı topraklarında barındırdığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Böylesi bir potansiyele sahipken şüphesiz ki kültür turizmi noktasında konulan hedefler de büyüktür. Bizler de zengin medeniyet mirasının turizme kazandırılarak, ülkenin ve halkın refahına katkı sunması için gerçekleştirilen çalışmaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Başbakan Sayın Edi Rama gibi sanatçı kökenli bir devlet adamının ve değerli mevkidaşlarımın bu alandaki hassas yaklaşımları iş birliğimizi daha da anlamlı kılmaktadır."

Ersoy, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Gjirokastra Kalesi ve Pazar Camii ile Saat Kulesi'nin restorasyonlarının da tamamlanarak kültür turizmine kazandırıldığına işaret ederek, Tiran Ethem Bey Camii restorasyonunun da bu yılın ilk yarısında bitirileceğini bildirdi.

"Bir kez daha gençlerimize hizmet götürmek için kollarımızı sıvadık"

Çocuk ve gençlerin eğitimine önem verdiklerine değinen Ersoy, Arnavutluk'un da yetişmekte olan yeni kuşaklarıyla bu dünyada hak ettiği yeri alacağını dile getirdi.

Ersoy, yürütülen ortak çalışmalar dolayısıyla Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakan Edi Rama, Kültür Bakanı Elva Margariti ile Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi'ye teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Açılışını yapmakta olduğumuz erkek öğrenci yurdunun tadilatı ve donanım projesini de bu kapsamda değerlendiriyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Tiran ve Elbasan'da olduğu gibi bir kez daha gençlerimize hizmet götürmek için kollarımızı sıvadık ve çok şükür layıkıyla bu projeyi de tamamladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi için desteklerimizi ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Gönül bağımızı, somut eser ve hizmetlerle taçlandıracağız. İki kardeş halkın geleceğe güçlü ve güvenle yürüyüşü sadece ülkelerimizin değil Balkan coğrafyasının da refah ve huzuruna önemli katkılar sağlayacaktır."

"İlişkilerimizi güçlendirdiğimiz bir aşamadayız"

Arnavut Bakan Margariti de öğrenci yurdunda yapılan yenileme başta olmak üzere her zaman kendilerine verdikleri destekten dolayı Türkiye'ye özellikle teşekkür etti.

Margariti, Kasım 2019'da meydana gelen depremin ardından ülkesine yaptığı büyük yardım dolayısıyla Arnavutluk hükümeti temsilcisi olarak Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

İşkodra'da Kurşunlu Camisi'nin restorasyonunu iki ülke arasındaki iş birliği ilişkisi kapsamında çok önemli bir adım olarak nitelendiren Margariti, şunları söyledi:

"Kültür Bakanlığımız ile Turizm ve Çevre Bakanlığımız, imzaladığımız anlaşmalarla sadece restorasyon, turizm ve çevre açısından değil telif hakkı, sanat eseri kaçakçılığı gibi geniş meselelere dokunduğumuz, ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz bir aşamadayız. 2021'de bize büyük zorluklarda destek veren Türk hükümetinin stratejik ortağımız olması bizim için önemli."

Bakan Ersoy ile Ergiri şehrindeki temaslarına ve görüştükleri konulara da değinen Margariti, hükümet olarak kültür ve turizme ayrı bir önem verdiklerini kaydetti.

Margariti, TİKA'ya yaptıkları çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.

Belediye Başkanı Golemi, Türkiye'ye ve TİKA'ya şehirlerine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, şehirdeki tarihi evlerin desteğe ihtiyacı olan kültürel anıtlar olduğunu vurguladı.

Konuşmalar sonrasında resmi açılışı yapılan öğrenci yurdunda Bakan Ersoy ve Arnavut bakanlar, incelemelerde bulundu.