Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "( Ayasofya 'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı