Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:59 Kaynak: AA
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