Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın'a geliyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aydın'a geliyor
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Mart 2020 Pazar günü Aydın'a gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Mart 2020 Pazar günü Aydın'a gelecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 15 Mart 2020 Pazar günü Aydın'a gelerek İl Kültür Merkezi'nde yapılacak olan AK Parti Aydın Efeler İlçe Kongresi'ne katılacak.
AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Efeler 3. Olağan İlçe Kongremize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" denildi. - AYDIN
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