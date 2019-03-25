Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Baba Ocağı Akseki'de

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Baba Ocağı Akseki'de

49 dakika önce

- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağı Akseki'deANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte baba ocağı Antalya'nın Akseki ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon merkezini ziyaret etti.

- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağı Akseki'de

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte baba ocağı Antalya'nın Akseki ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon merkezini ziyaret etti.
Burada partililere konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Burası benim baba ocağım. Her fırsatta buraya geleceğim. Buraya üçüncü gelişim. Sizleri sık, sık ziyaret edeceğim dedi." dedi.
Antalya'da iki bakanın kabinede olduğunu ve kendisinin de Cumhur Başkanının takdiri ile kabineye girdiğini anlatan Ersoy, "Akseki'de tarım kadar turizmi de ön planda tutacağız. Projeleri yerinde inceleme şansımız oldu. 12-18 ay içerisinde tünel devreye girecek. Böylece trafik daha da artacak. Başkanlarımızla birlikte tüneller açılıncaya kadar projeleri nasıl hayata geçirebiliriz. Nasıl hazır hale getirebiliriz çalışmalar yapacağız. Akseki, İbradı ve Ormana'da turizmi canlandırmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Sık sık buralara geleceğim.Bakanlığı ile ilgili olan projeleri çok kısa süre içerisinde halledeceğim, bakanlığım ile ilgili olmayan projeleri ise takip edeceğiz. Projeleri bir şekilde sonuçlandıracağız. Önemli olan Akseki'nin turizminde bir sektör olmasını " diye konuştu.
Ersoy, daha sonra Belediye kültür evini, arkasından ise Akseki Belediyesi'ne ait Etnografya müzesini gezdi. Belediye Proje Müdürü Hakime Yılmaz'dan müze hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Akseki, Genel
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