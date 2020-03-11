Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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