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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:28 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde."
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