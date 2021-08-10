Son dakika haberi! BALIKESİR - Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılış töreninde konuştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti döneminde kültür sanat alanında katedilen mesafenin muazzam seviyede olduğunu ve ülkede kültür merkezi projelerinin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir programına Kuvayi Milliye Müzesi ziyaretiyle başladı. Müze müdürü Aytekin Yılmaz'dan, Atatürk Odası ve Kuvayımilliye Salonu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti milletvekilleri ile eski Balıkesir Lisesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin açılış törenine katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmenin, çeşitlendirmenin, sergilerden festivallere, konserlerden temsillere etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayısının artmasını sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için kültür ve sanatı belli dönemlerin ve belli mekanların sınırlarından kurtarmak, her an etkileşim sağlamanın mümkün olacağı şekilde hayatın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak zorunda olduklarını vurgulayan Ersoy, kültür merkezlerinin bunun için en önde gelen hizmet alanı olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, kültür merkezlerinin vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri ve kişisel gelişim için önemli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir. Bizler de bu hizmet yarışını 2018'de devraldığımızda üstüne neler katabileceğimizi planlayarak, hız kesmeden yola devam ettik. İzmir'den Tekirdağ'a, Sivas'tan Van'a, Mersin'den Burdur ve Çanakkale'ye kadar kültür merkezi projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Ankara'da eşsiz bir sanat yapıtı olan yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızı açtık. İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşası, sanatın ve Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin görkemine yakışır şekilde hızla sona geliyor. 2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla hizmete açılan ve açılma aşamasına getirilen 9 kültür merkeziyle birlikte, 2021 yılı sonunda bakanlığımızca ülkemize kazandırılan kültür merkezi sayısı 122'ye çıkarılmış olacaktır. İnşallah 2022'de de yolumuza Balıkesir Bandırma, Ordu Ünye ve Giresun kültür merkezleri ile devam edeceğiz."

Ersoy, bakanlığı döneminde 60 farklı projeye ödenek desteği sağladıklarını, Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Kültür merkezi hakkında da bilgi veren Ersoy, "2 bin 210 metrekare inşaat alanına sahip bu merkez 440 kişilik salona sahip ve bünyesinde 300 metrekarelik gençlik merkezi, sergi salonu ayrıca mescit bulunduruyor. Belediyemizden halkımıza bu merkezde güzel ve yoğun hizmetler vermesini bekliyorum. Halkımızdan da ricam ilginizi eksik etmeyin, istek ve beklentilerinizi de daima ortaya koyun." diye konuştu.

Bakan Ersoy ayrıca Devlet Tiyatrolarında oynanan birçok oyunun Hasan Can Kültür Merkezindeki tiyatro salonunda sahnelenmesi için destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Törene, kültür merkezine ismi verilen ve üç dönem Ümraniye Belediye başkanlığı yapan Hasan Can da katıldı.