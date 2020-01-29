Kültür ve turizm bakanı ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1 - Son Dakika

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Kültür ve turizm bakanı ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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