Kültür ve turizm bakanı ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve turizm bakanı ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1 - Son Dakika

Kültür ve turizm bakanı ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1

Kültür ve turizm bakanı ersoy, basın mensupları ile bir araya geldi-1

mehmet ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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