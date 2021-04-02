Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarına AKM'yi gezdirdi: (1) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) emsalleriyle kıyaslandığında dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını belirterek, "Tahminen açılış tarihini Cumhurbaşkanımız açıkladı geçenlerde; 29 Ekim gününe yetiştirip açacağız." dedi.

Ersoy, inşaatı devam eden AKM'yi basın mensuplarına gezdirdi, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da "Beyoğlu Kültür Yolu" adı altında bir hat belirlediklerini aktaran Ersoy, bu hattın başta kültür varlıklarının ihyasından sonra bir konsept çerçevesinde içerikle desteklenerek, kültür sanat ve İstanbulluların yaşamına yeni bir renk katacağını anlattı.

Beyoğlu Kültür Yolu'nun iki önemli noktadaki akstan oluştuğuna değinen Ersoy, dünyadaki sayılı yatırımlardan Galataport'la başlayıp dünyanın 10 önemli kültür binasından biri olacak AKM ile biten bir yoldan bahsettiklerini söyledi.

Ersoy, "Galataport haziran ayında hizmete girecek. Daha önce girecekti ama pandemi dolayısıyla proje bir süreçte ertelendi. Dünyadaki emsalleriyle kıyaslandığında en önemli ve cruise liman işletmeciliğinde gelecek noktasında örnek alınacak projelerden biri olarak lanse ediliyor. İstanbul açısından çok önemli." diye konuştu.

"Galata Kulesi, Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi ağırlıyor"

Beyoğlu'nun turistik açıdan çok büyük bir çekim merkezi olacağını ve her yıl milyonlarca turistin ağırlanacağını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki birçok yerleşik vatandaşımızın da ilgi duyacağı bir nokta. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin ilk etaplarından Galata Kulesi'ni ekim ayında açmıştık çok büyük bir restorasyondan geçirerek. Gerçek, olması gereken işlevine kavuşturuldu. Eskiden eğlence ve yeme içme üzerine kurulu bir konsepti vardı. Şu anda o ünitelerden arındırılarak İstanbul'un cazibe noktalarından biri olmakla kalmadı, İstanbul'un cazibe noktalarına yönlendirme merkezi şeklinde yeni işlevine kavuşturuldu. Çok çok iyi bir iş çıktı."

Galata Kulesi'nin, Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi ağırladığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada yayılan Instagram fotoğrafları arasında ön sıralara gidiyor. Pandemi koşullarında bile 300 bine yakın ziyaretçi aldı. Pandemiyi atlattıktan sonra milyonlarca ziyaretçiyi her yıl ağırlayacak. Güzergahta devam ettiğiniz zaman Galata Mevlevihanesi'ne geliyorsunuz. Galata Mevlevihanesi eskiden de var olan önemli noktalarımızdan biriydi. Galata Mevlevihanesi'nin önünde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi vardı. Eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi olarak da hatırlayacağınız bir nokta. Onun da restorasyonunu tamamladık, hizmete aldık. İçinde çok amaçlı tiyatro salonu, cep salonu ve çok amaçlı sergi salonu var, 185 metrekare genişliğinde. Özellikle galerilerde ve diğer etkinliklerde kullanabileceğimiz bir mekan. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin mihenk taşları arasında."

"Hedefimiz Beyoğlu'nun eski şaşalı dönemlerine gelmesi"

Bakan Ersoy, proje içerisinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi (Mısır Apartmanı), Garibaldi Sahnesi, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Atlas Sineması'nın sadece bir müze değil, orijinalinde de sinema olduğunu belirten Ersoy, "Son teknolojiyle donattık. Hedefimiz bundan sonra Beyoğlu'nun eski şaşalı dönemlerine gelmesi. Yeşilçam'ın galalarının burada yapılması. Açılışında olduğu gibi galalarda Beyoğlu'nda kırmızı halıyı yerleştirmek istiyoruz. Denemesini açılışta yaptık, etkili oldu. Biz bunu Yeşilçam prodüksiyonlarında, gala programlarında kullanmak istiyoruz. Müze de beklentimizin üzerinde çok ziyaretçi alıyor, bu da bizi sevindiriyor. Sektörün uzmanları değil, halkımızın da dikkatini çekmiş. Pandemiden sonra burayı da cazibe noktalarından biri haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Taksim Cami Kültür ve Sanat Merkezi gelecek ay açılacak

Taksim Cami Kültür ve Sanat Merkezi'nin altında da bir alan oluşturduklarını kaydeden Ersoy, "Hem İslam eserleriyle ilgili sergilemeler hem İslam'la ilgili sanatsal üretilmiş olan faaliyetlerin burada icra edilmesini sağlayacağız." dedi.

Bakan Ersoy, caminin gelecek ay içerisinde açılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok da güzel bir mimariyle meydanı çok iyi bir şekilde süslediğini düşünüyoruz. Caminin yan tarafında Talimhane Sahnesi var. Geçen sene faaliyete geçirmiştik. Pandemiyle birlikte açık hava aktivitelerinin ön plana çıktığı bir ortamda çok da etkili olduğunu düşünüyoruz. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz bu çalışmayı. İnşallah pandemiden sonra sektör de burada programları icra edecek. Ben bu senede buranın aktif biçimde kullanılacağını düşünüyorum. En son olarak AKM var. Güzergahımızı bu şekilde tamamlayacağız."

"Bir güzergah daha hazırlıyoruz. O da olgunlaştığı zaman sizlerle paylaşacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binaların ihyasının projenin ilk adımı olduğunu, bundan sonra ikinci adıma geçeceklerini söyledi.

Özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımlar, köklü firmalar ve aktivite alanlarının da Kültür Yolu Projesi'ne dahil edileceğini anlatan Ersoy, bakanlık olarak buranın cazibe noktası haline gelmesi için gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Ersoy, "Kısa süre içinde 1 yılda bu platformun üyelerinin sayısının ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Özel sektörün de içine dahil olarak Türkiye'nin en etkili kültür yollarından biri haline gelmesini istiyoruz. Bu aynı zamanda İstanbul için tasarlayacağımız kültür projelerine de örnek teşkil edecek. Bir güzergah daha hazırlıyoruz. O da olgunlaştığı zaman sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

"AKM'yi büyük bir organizasyonla kullanıma açacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin emsalleriyle kıyaslandığında dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok büyük bir alanı kapsıyor. 100 bin metrekare kapalı alanı konuşuyoruz. Niye gerekli oldu? Niye yapıldı? İstanbul'da, öncelikli olarak bu tarz bir proje hazırlanırken, öncelikli projemiz, dünya çapında öncü kültür sanat şehri olması hedefinde önemli bir kültür merkezini oluşturmaktı. Bu kadar geniş ve büyük tutulmasındaki amaç buydu. Tahminen açılış tarihini Cumhurbaşkanımız açıkladı geçenlerde; 29 Ekim gününe yetiştirip açacağız."

"Las Vegas'ta uygulanan sahne mekaniği burada uygulanıyor"

İnşaat açısından sıkıntıları olmadığını, 29 Ekim'de büyük bir organizasyonla AKM'yi kullanımına açacaklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"AKM'nin yapısı itibarıyla farklı bir yönetim modeline ihtiyacı vardı. O yüzden 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapıldı. Döner Sermaye İşletmesi içinde farklı bir biçim oluşturuldu. Kararname ile birlikte yöneticilerinin, profesyonel yönetici atanma hakkı tanındı. Özel sektörden yöneticiler atama hakkımız var. Sahne mekanikleri en son teknoloji burada uygulanıyor. Las Vegas'ta uygulanan sahne mekaniği burada uygulanıyor. Bunları işletmek ve yönetmek için uzman kadrolara ihtiyacımız var. Bu kararname ile 85 uzman atama hakkı aldık. 20 de Bakanlığımızdan uzman kadromuzu da bu ekibe dahil ederek 100 özel yetişmiş kadroyla burayı yöneteceğiz. Ayrıca dediğim gibi yönetici kadrolarında da profesyonel yöneticiler atanacak. Sanat konseptinin oluşturulması için Sanat Danışma Kurulu oluşturuluyor. Sanat Danışma Kurulu için Türkiye'de ve dünyada isim yapmış sanatçılarımızla görüşüyoruz. Bakanlıklarımıza bağlı genel müdürlüklerimiz de bu kurumun içinde yer alacaklar."

İçinde Kültür Sokağı olacak

Bakan Ersoy, AKM'nin içinde 2 bin 38 kişilik büyük salon, 805 kişilik tiyatro salonu bulunduğunu belirterek, buranın sadece tiyatro salonu değil, akustikle ilgili yatırımları gerçekleştirip konserlerin de verilebileceği çok amaçlı salon haline getirilebildiğini anlattı.

İçeride "Kültür sokağı" da oluşturduklarını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"İçinde 2 katlı kütüphanemiz var. 683 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Müzik, sanat, mimari, tasarım, ihtisas kütüphanesi olarak, normal bir kütüphaneden ayrışıyor. AKM içinde bir müzik platform bölgesi oluşturuyoruz, 3 katlı. Bir müzik aletleri sergisi, müzik tarihimizde önemli bazı sanatçılara da yer vereceğiz. Anılarını canlandıracağız. AKM müzik kayıt stüdyosu var. Burada genç müzisyenleri hedefliyoruz. Genç müzisyenler çok uygun imkanlarla bu stüdyoyu kullanarak kültür ekonomisine katkıda bulunsunlar diye. Küçük yaşta kültür ve sanatla çocuklarımızı tanıştırmamız gerekiyor. 3-11 yaş arası çocuklarımızın müzikle ilk tanışma akademisi, ritim, koro, şan, çalgı gibi aktivitelerin yer aldığı bir çocuk sanat merkezini oluşturuyoruz. Profesyonel yapı tarafından işletilecek. Genç yeteneklerimizi keşfedip müziğe, sanata yönlendirmek istiyoruz.

Tasarım dükkanımız olacak. Dünyadaki binaların hepsinde olan. Özgün tasarım ürünler, kitaplar, CD'lerin satıldığı bir dükkan olarak karşımıza çıkacak. Çok farklı salonlar var çok amaçlı kullanabileceğimiz. Bunlardan biri 2 katlı 386 metrekarelik bir toplantı, sergi, konser, kokteyl düzenlenecek şekilde ayarlanmış salon. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bir parçası. Beyoğlu Kültür Yolu boyunca gerçekleştirilecek aktiviteler buradan yönetilecek. Aynı noktada Beyoğlu'nun farklı yerlerinde, Atlas'ta da Emek'te de aktivite göreceksiniz. Yan binada küçük camlı bir noktanın altından geldiniz. Orası da bir galeri ve çok amaçlı bir salon şeklinde. Sergiler, toplantılar şeklinde kullanılacak. İçine küçük bir cep sineması yerleştirdik, 96 kişilik. 432 araçlık bir otopark planladık. Metronun da tam önünde yer alıyor. Önemli olan insanların rahat bir şekilde ulaşması. Kitapçıları da kitap kafe şeklinde, Avrupa'da çok var Türkiye'de örneklerin çoğalmasını istiyoruz. Hem kitap alabileceğiniz hem de kafeterya şeklinde kullanabileceğiniz bir alan da tasarlandı. Ortak çalışma alanlarında genç çalışanları hedefliyoruz. Ofis ortamında bunaldıklarında bu tarz yerlere gelebilecekleri bir yer olsun istiyoruz."

(Sürecek)