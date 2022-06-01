Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi

01.06.2022 17:37

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde festival yolu üzerinde bulunan rotaları ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde festival yolu üzerinde bulunan rotaları ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mayıs'ta açılış programıyla başlayan 'Başkent Kültür Yolu Festivali' çerçevesinde festival yolu üzerinde yer alan sırasıyla 'Roma'nın Ankrya'sı Sergisi (Roma Hamamı)', 'Art Meydan Canlı Resim Yapımı Etkinliği' ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bulunan 'Bellek Anadolu ve Ankara'nın Katmanları Sergisi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, festival yolu rotası üzerinde bulunan sergi ve etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, ziyareti esnasında sergi ve etkinlikte bulunan çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte fotoğraf çektiren Bakan Ersoy, onlarla bir süre muhabbet etti.

Operadan sergiye, tiyatrodan konsere kadar birçok kültür sanat etkinliğini içeren Başkent Kültür Yolu festivali 12 Haziran'a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' rotalarını gezdi - Son Dakika


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