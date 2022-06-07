Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergileri ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergileri ziyaret etti

07.06.2022 17:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'ndeki sergilere ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'ndeki sergilere ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, CSO Ada Ankara ve CerModern'de festival kapsamında sanatseverleri ağırlayan sergileri gezdi.

Ersoy, fotoğraf sanatçısı Steve McCurry'nin, son 30 yılda dünyanın farklı noktalarında çektiği en çok bilinen 47 çalışmasının yer aldığı Photographer sergisiyle Geleneği/Geleceği Dokumak, Cezeri'nin Olağanüstü Makinaları, Satırbaşı Ankara Kitap ve Kıymetli Hurdalar adlı sergileri ziyaret ederek sanatçılarla sohbet etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergileri ziyaret etti
Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergileri ziyaret etti
Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergileri ziyaret etti
Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergileri ziyaret etti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergileri ziyaret etti - Son Dakika

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