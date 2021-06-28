Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton ile görüştü - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Wendy Morton'u makamında ağırladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ersoy ile Morton'un görüşmesinde ülkeler arası kültür ve turizm alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmeye, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da katıldı.