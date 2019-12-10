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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konullar da ödüller ile aklanamaz."

mehmet ersoy, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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