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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konullar da ödüller ile aklanamaz."
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