Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz... - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz...
7 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez" Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Son Dakika Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi