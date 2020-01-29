Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz...

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Çin'le sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez"

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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